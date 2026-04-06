В Дагестане вакцинируют скот в пострадавших от наводнений районах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Эпизоотическая ситуация в Дагестане на фоне наводнения оценивается как благополучная и находится на контроле, но скот в пострадавших от паводка районах вакцинируют, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Паводки и подтопления создают комплекс рисков для здоровья животных - и вакцинация становится критически важной мерой профилактики", - заявил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ветеринарные службы работают совместно с администрациями муниципалитетов в подсчете ущерба и утилизации биологических отходов.

"Продолжается подсчет ущерба. Эта работа проводится скрупулезно, с учетом данных о поголовье животных из похозяйственных книг и получаемой информации от пострадавших аграриев", - прокомментировал глава Минсельхоза республики Шамиль Рамазанов.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Последствия ливневых дождей в селе Кала
Хроника 28 марта – 06 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Абдулмуслим Абдулмуслимов Дагестан Махачкала Минсельхоз Шамиль Рамазанов
Новости по теме

На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

 Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения из-за атак ВСУ

Один из осужденных за теракт в Crocus City Hall покончил с собой в СИЗО

Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

 Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

 Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность

Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

 Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

 ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 87 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8915 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
