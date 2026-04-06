В Дагестане вакцинируют скот в пострадавших от наводнений районах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Эпизоотическая ситуация в Дагестане на фоне наводнения оценивается как благополучная и находится на контроле, но скот в пострадавших от паводка районах вакцинируют, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Паводки и подтопления создают комплекс рисков для здоровья животных - и вакцинация становится критически важной мерой профилактики", - заявил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ветеринарные службы работают совместно с администрациями муниципалитетов в подсчете ущерба и утилизации биологических отходов.

"Продолжается подсчет ущерба. Эта работа проводится скрупулезно, с учетом данных о поголовье животных из похозяйственных книг и получаемой информации от пострадавших аграриев", - прокомментировал глава Минсельхоза республики Шамиль Рамазанов.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.