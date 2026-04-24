Бывший вице-губернатор Дедов обжаловал приговор по делу о взятках

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов подал апелляцию на приговор по делу о взятках, жалоба поступила Ленинский районный суд Курска, сообщает сайт суда.

В картотеке суда указано, что 23 апреля зарегистрированы две апелляционные жалобы на не вступивший в силу приговор - от осужденных Дедова и посредника по его делу Дмитрия Шубина. Пока они не приняты к производству.

В начале апреля Ленинский суд приговорил Дедова к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей по делу о получении двух взяток в особо крупном размере. Шубин получил 8 лет строгого режима со штрафом более 380 млн рублей за посредничество во взятке.

В соответствии с предъявленным обвинением, Дедов вместе с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве предпринимателя Шубина получил более 12,9 млн рублей от компаний "Стройтехногрупп" и "Евроклимат 2000" за действия, связанные, в том числе, с заключением и реализацией контрактов по фортификационным сооружениям.

Кроме того, они получили еще 8 млн рублей за аналогичные действия в интересах аффилированного с экс-депутатом Курской облдумы Максимом Васильевым ООО "КТК Сервис", с которым по их указанию АО "Корпорация развития Курской области" заключило договор подряда на строительство фортификационных сооружений на сумму более 192 млн рублей, считает следствие.

В феврале бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин был приговорен к 9 годам колонии общего режима.

Ранее суд приговорил Смирнова к 14 годам лишения свободы и штрафу в 400 млн рублей.