Путин потребовал от властей всех уровней оказать поддержку пострадавшим от паводка в Дагестане

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти всех уровней должны провести работу по оценке ущерба местным жителям в результате наводнений в Дагестане, оказывать им постоянную поддержку, медицинскую и правовую помощь, а также контролировать эпидемиологическую и санитарную обстановку в пострадавших районах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле эпидемиологическую и санитарную обстановку в районах бедствия, а также вести работу по оценке ущерба", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

По словам Путина, эту работу "надо проводить аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей, словом, действовать профессионально и системно".