Помощь пострадавшим жителям самостроев в Дагестане окажут из внебюджетных источников

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Дагестана формируют внебюджетные источники финансирования на базе благотворительных фондов для оказания поддержки жителям самостроев, которые пострадали из-за наводнения, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"В предыдущие годы в городах и районах динамично развивалось ИЖС, и на некоторых участках жители так и не успели оформить права на свои дома. В них живут люди, которые не могут сегодня рассчитывать на полный объем господдержки. Для оказания помощи таким гражданам формируются внебюджетные источники финансирования на базе благотворительных негосударственных фондов", - сказал Меликов в ходе совещания с главой государства по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Меликов добавил, что незаконная застройка в природоохранных зонах также повлияла на негативные последствия наводнения. Он добавил, что сейчас власти проводят работу по недопущению незаконной застройки и соблюдению правил комплексного развития территорий.

"К сожалению в значительной степени на негативные последствия оказали влияние такие многочисленные факты, как исторически застроенные природоохранные территории. На незаконно выделенных участках в нарушение градостроительных регламентов строились многоквартирные и частные дома. Это повлияло на сужение русел рек и дренажных каналов, что во многом явилось причиной низкой пропускной способности больших объемов воды", - сказал Меликов.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов.

В Махачкале паводком повреждено почти 3,8 тыс. домов.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Последствия ливневых дождей в селе Кала
Дагестан Сергей Меликов
