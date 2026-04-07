Путин поручил создать правительственную спецкомиссию по ликвидации последствий паводка в Дагестане

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился создать правительственную спецкомиссию по ликвидации последствий паводка в Дагестане.

"Нам необходимо создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан", - сказал он на совещании по ликвидации последствий стихии в регионе во вторник.

Глава государства заявил, что комиссию возглавит глава МЧС Александр Куренков.

По словам Путина, в состав комиссии должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона, а также один из заместителей полпреда президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе".

"Рассчитываю, что комиссия, которая будет создана в самое ближайшее время, начнет эффективно и своевременно работать, решая стоящие перед регионом задачи, помогая людям", - сказал Путин. "Сегодня прошу правительство подписать соответствующий документ", - подчеркнул он.

Президент также попросил участников совещания регулярно докладывать ему о происходящем в Дагестане.

Путин отметил, что руководством Дагестана создана 51 рабочая группа по определению ущерба. "Это люди, которые должны напрямую с пострадавшими семьями решать вопросы с оценкой ущерба. Я прошу вас индивидуально подходить к каждой конкретной семье и каждой конкретной ситуации", - сказал президент.

"Понимаю, так бывает почти всегда в таких обстоятельствах. Что-то недооформлено, что-то неправильно оформлено. Конечно, такие вопросы нужно решать спокойно, исходя из требований закона. Это само собой разумеется. Но во главе угла этой работы должна стоять одна задача - оперативная помощь людям", - подчеркнул Путин.

Хроника 28 марта – 07 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Александр Куренков Владимир Путин Дагестан МЧС РФ
Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля

