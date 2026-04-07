Что произошло за день: вторник, 7 апреля

Убийство учительницы в Пермском крае, ультиматум Трампа и изъятые активы вице-губернатора Кубани

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Девятиклассник напал с ножом на преподавателя у школы в городе Добрянка Пермского края. От полученных ран учительница скончалась. Возбуждены уголовные дела. По данным властей, молодой человек состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на второй год. Он пройдет психиатрическую экспертизу.

- Дональд Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью". В ночь на среду истекает крайний срок, установленный президентом США для заключения соглашения об урегулировании конфликта.

- В ближайшее время будет принято решение о повышении уровня ЧС в Дагестане. На данный момент известно о шести погибших. 11 апреля ожидается новая волна паводка. Ущерб сельскому хозяйству Дагестана предварительно оценили в 640 млн руб.

- Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка арестован по делу о мошенничестве. Суд изъял в доход РФ его активы стоимостью более 10 млрд руб. Как рассказали в Генпрокуратуре, Коробка хранил в сейфе своего поместья $4 млн и 7 млн евро наличными.

- Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении, сообщает The Times, ссылаясь на данные американской и израильской разведок.

- Прокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минтранса Алексея Семенова на 6 млрд руб. Органами прокуратуры установлено, что Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.

- В Москве с отравлением госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Умение разрешать конфликты и участие в проектах школы будут влиять на оценку поведения учеников. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов разъяснил, что также планируется учитывать участие в уроках без нарушения правил и использования мобильных телефонов, личностные качества и ряд других факторов.

