Президент РАН отметил сохранение международной деятельности и контактов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В составе Российской академии наук 407 иностранных членов из 55 стран; академия ведет активную международную деятельность, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину президент РАН Геннадий Красников.

"Несмотря на все, мы поддерживаем большую международную деятельность. У нас 407 иностранных членов из 55 стран мира. И когда выборы проводили в прошлом году новых членов, в том числе иностранных, был большой конкурс", - сказал Красников.

По его словам, РАН находится в 42 международных организациях.