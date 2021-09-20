Физику Голубкину вменяют передачу данных ученому из Нидерландов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следствие ФСБ считает, что сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Валерий Голубкин передавал сведения, содержащие гостайну, координатору проекта Hexafly-Int в Нидерландах, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Иван Павлов.

"По версии следствия, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта Hexafly-Int Йохану Стиланту - ESA-ESTEC отчеты о проделанной работе, - сказал Павлов. - Сам Голубкин не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их. Защита считает, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя. Сведения в отчетах касались только проекта Hexafly-Int".

В августе Павлов говорил, что на передачу всех отчетов были выданы разрешительные документы, которые подтверждали, что в них нет чувствительной информации.

Имя Стиланта названо впервые. В апреле источник "Интерфакса" говорил, что Голубкина подозревают в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года. Его обвинили в госизмене.

Кроме ЦАГИ, до задержания Голубкин сотрудничал с Московским физико-техническом институтом (МФТИ), где работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

В ЦАГИ ученый - специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов - до задержания работал ведущим научным сотрудником в отделе N11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года.

Hexafly-Int (High-Speed Experimental FLY Vehicles - INTernational), согласно официальной информации, - проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2019 году.

В проекте участвовали европейские, российские и австралийские центры, координатором выступало находящееся во Франции Европейское космическое агентство (ESA).

ESA-ESTEC - центра космических исследований и технологий Европейского космического агентства. Расположен в Нордвейке, Нидерланды.