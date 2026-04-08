МИД РФ приветствует соглашение о прекращении огня между США и Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия приветствует достижение соглашения о прекращении огня между США и Ираном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия приветствует достижение договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном. С первых дней разрушительной войны на Ближнем Востоке, развязанной американо-израильским тандемом, Россия, как вы знаете, выступала за прекращение огня и возобновление политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам представителя МИД, "особого признания особо заслуживает, безусловно, позитивная посредническая роль Исламабада".

Как указала Захарова, "предстоит серьезная переговорная работа по окончательному урегулированию конфликта на основе уважения законных прав и интересов всех государств региона".

"Исходим из того, что в результате должно быть гарантировано неповторение подобных военных кризисов - подчеркну, рукотворных, ничем не спровоцированных. Должны быть обеспечены мир, безопасность в регионе. Будем по-прежнему активно содействовать достижению этих целей", - заключила представитель внешнеполитического ведомства.

МИД РФ Мария Захарова Иран США
