В Белгородской области еще три человека пострадали от ударов БПЛА

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Белгороде и Грайвороне три человека пострадали от взрывов БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате взрыва беспилотника один мужчина получил осколочные ранения руки, ноги и баротравму, другой - осколочные ранения живота. Их доставят в больницу. На месте атаки повреждено техническое помещение.

В Грайворон в результате удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и плеча. Ему помогут врачи Грайворонской ЦРБ, а затем его переведут лечиться в Белгород. Его машина получила повреждения, также посечены ворота гаража.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Грайворон Белгородская область
