Осужденного экс-схиигумена Сергия внесли в список террористов и экстремистов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Осужденного за разжигание ненависти бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) внесли в перечень террористов и экстремистов, информирует Росфинмониторинг.

В перечне он находится под номером 15038. "Романов Николай Васильевич, 19.03.1955 г.р.", - сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что бывший духовник Среднеуральского женского монастыря Романов был задержан в Свердловской области в конце 2020 года, а затем этапирован в Москву. В том же году он был лишен сана и впоследствии отлучен от церкви.

30 ноября 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил Романова к 3,5 годам колонии по делу о склонении к самоубийству, нарушении прав на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство.

27 января 2023 года Бабушкинский районный суд Москвы по другому делу приговорил Романова к семи годам колонии общего режима (с учетом предыдущего приговора), признав его виновным п."в" ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Защита обжаловала это решение. Апелляционная инстанция снизила срок на 1 месяц, до 6 лет 11 месяцев.

Как заявляла защита, поводом для дела стал ряд видеороликов, опубликованных в интернете.