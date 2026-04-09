Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 69 дронов ВСУ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг.

БПЛА нейтарализованы над Курской, Астраханской областями, Краснодарским краем и Азовским морем, говорится в сообщении.

В ночь на четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной атаке БПЛА на регион. В Славянске-на-Кубани и хуторе Меккерстук обломки БПЛА повредили несколько частных домов. В поселке Саук-Дере погиб местный житель.