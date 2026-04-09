Обломки БПЛА упали на нефтебазу в Краснодарском крае, возгорание ликвидировано

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Обломки беспилотников упали на нефтебазу, расположенную в городе Крымске Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона.

"В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека. В результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое ликвидировали", - говорится в сообщении.

В тушении пожара было задействовано 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Согласно сообщению, двое пострадавших были госпитализированы, еще одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере Мax, на Кубани минувшей ночью отражали массированную атаку беспилотников.