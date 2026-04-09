МИД РФ заявил, что удары Израиля по Ливану ставят переговоры под угрозу срыва

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Такие действия, как израильские удары по Ливану 8 апреля, ставят под угрозу срыва наметившийся переговорный процесс по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решительно осуждаем эту израильскую атаку на Ливан, которая привела к многочисленным жертвам среди ни в чем не повинных людей и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры. Обращает на себя внимание тот факт, что она была осуществлена практически сразу после вступления в силу американо-иранской договоренности о двухнедельном перемирии, когда появилась возможность выхода на дипломатическое урегулирование острого военно-политического кризиса в регионе", - заявила Захарова в четверг.

"Такие агрессивные действия ставят под угрозу срыва наметившийся переговорный процесс и резко повышают риски возобновления масштабной вооружённой конфронтации на Ближнем Востоке", - констатировала представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, Москва выступает "скорейшее прекращение огня в зоне израильско-ливанского конфликта и возвращение ситуации в русло политико-дипломатических усилий, в том числе в интересах обеспечения комплексного выполнения резолюции 1701 СБ ООН, в которой четко прописаны обязательства сторон".

"Подтверждаем нашу принципиальную позицию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики. Настроены на тесное взаимодействие с региональными и международными партнёрами в целях обеспечения устойчивой стабилизации обстановки в Ливане и Ближневосточном регионе в целом", - заключила представитель МИД РФ.