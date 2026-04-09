Ливан просит Пакистан подтвердить включение страны в перемирие между США и Ираном

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наваф Салам провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом, в ходе которого он попросил подтвердить, что Бейрут включен в условия согласованного США и Ираном прекращения огня на Ближнем Востоке.

"В разговоре с Шахбазом Шарифом Салам высоко оценил усилия Исламабада по достижению прекращения огня и попросил его подтвердить, что перемирие распространяется и на Ливан, чтобы предотвратить повторение израильских атак", - приводят в четверг западные СМИ выдержку из заявления канцелярии Салама.

Ранее в четверг председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что территория Ливана является частью согласованного США и Ираном прекращения огня, и нарушение этих соглашений повлечет серьезные последствия.

Шариф ранее уже сообщал, что перемирие США и Ирана распространяется и на Ливан. Однако в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это заявление. Президент США Дональд Трамп впоследствии сказал, что удары Израиля по Ливану являются темой, отдельной от договоренностей с Ираном.