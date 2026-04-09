Премьер-министр Пакистана осудил действия Израиля в Ливане

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил военные действия Израиля против Ливана и подтвердил приверженность мирным усилиям для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

"Я подтвердил приверженность Пакистана продвижению мирных усилий, в том числе содействию диалогу в рамках предстоящих ирано-американских переговоров в Исламабаде", - написал он в в соцсети Х.

В телефонном разговоре с премьер-министром Ливана Навафом Саламом Шариф решительно осудил продолжающуюся агрессию Израиля против Ливана и выразил соболезнования в связи с гибелью тысяч людей в Ливане в результате этих боевых действий.

Салам попросил Шарифа подтвердить, что Бейрут включен в условия согласованного США и Ираном прекращения огня на Ближнем Востоке.

Шариф ранее сообщал, что перемирие США и Ирана распространяется и на Ливан. Однако в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это заявление. Президент США Дональд Трамп затем сказал, что удары Израиля по Ливану являются темой, отдельной от договоренностей с Ираном.