Спасатели нашли часть пропавшей на Камчатке тургруппы, есть погибшие

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели нашли часть туристов, пропавших на юге Камчатки, среди них есть погибшие, сообщил в пятницу министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы", - написал Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным краевого министра, координаты местонахождения тургруппы получены. Спасательная операция продолжается.

"Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет", - написал Лебедев.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что, по предварительной информации, два найденных участника тургруппы живы, двое погибли. Еще трех человек ищут, один из них наверняка жив.

Как сообщалось, информация о пропаже семи туристов в Налычевском природном парке на юге полуострова поступила спасателям в ночь на пятницу. У людей при себе не было спутникового телефона и палатки.

8 апреля в районе нахождения туристов бушевал циклон со снегом и штормовым ветром.

Сергей Лебедев Камчатка
