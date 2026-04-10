СК возбудил уголовное дело по факту гибели туристов на Камчатке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту пропажи группы туристов, двое из которых найдены мертвыми, сообщает Следственное управление СКР по региону в пятницу.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о пропаже семи туристов в Налычевском природном парке на юге полуострова поступила спасателям в ночь на пятницу. У людей при себе не было спутникового телефона и палатки. 8 апреля в районе нахождения туристов бушевал циклон со снегом и штормовым ветром.

В пятницу была развернута масштабная поисковая операция. В итоге спасатели нашли в районе Авачинского перевала всех семерых пропавших. Двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены с сильным обморожением.