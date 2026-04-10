Все пропавшие на Камчатке туристы найдены, двое погибли

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке завершена поисковая операция в районе Авачинского перевала, спасатели обнаружили всех семерых пропавших туристов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

"Двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения. Всем оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется", - говорится в сообщении.

Власти Камчатки пообещали оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

Информация о пропаже семи туристов в Налычевском природном парке на юге полуострова поступила спасателям в ночь на пятницу. У людей при себе не было спутникового телефона и палатки. 8 апреля в районе нахождения туристов бушевал циклон со снегом и штормовым ветром.

Утром в пятницу министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что спасатели нашли часть пропавших туристов, среди них есть погибшие.