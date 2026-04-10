Поиск

Все пропавшие на Камчатке туристы найдены, двое погибли

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке завершена поисковая операция в районе Авачинского перевала, спасатели обнаружили всех семерых пропавших туристов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

В РоссииСпасатели нашли часть пропавшей на Камчатке тургруппы, есть погибшиеЧитать подробнее

"Двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения. Всем оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется", - говорится в сообщении.

Власти Камчатки пообещали оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

Информация о пропаже семи туристов в Налычевском природном парке на юге полуострова поступила спасателям в ночь на пятницу. У людей при себе не было спутникового телефона и палатки. 8 апреля в районе нахождения туристов бушевал циклон со снегом и штормовым ветром.

Утром в пятницу министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что спасатели нашли часть пропавших туристов, среди них есть погибшие.

Камчатка туристы погибшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росссийские военные нейтрализовали за ночь более 150 беспилотников ВСУ

Более 50 БПЛА уничтожено в 10 районах Ростовской области минувшей ночью

Спасатели нашли часть пропавшей на Камчатке тургруппы, есть погибшие

Открыты аэропорты Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

Группа туристов пропала на Камчатке

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 113 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1543 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8963 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов