Гладков сообщил о пяти раненных в результате атак БПЛА

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области пять человек получили ранения в результате последних атак БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого - множественные осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии", - написал Гладков в мессенджере.

Здание коммерческого объекта получило повреждения.

В селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. Одного из пострадавших бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Второму оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

У села Красный Октябрь Белгородского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги. Лечиться он будет в областной клинической больнице.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 апреля 2026 года Военная операция на Украине
МЧС сообщило о локализации пожара во Владикавказе после взрыва

В Шебекинском округе в результате удара дрона по грузовику погибли двое

Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

 Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

 Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

Во Владикавказе после взрыва ввели режим ЧС

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1%

Инфляция в России в марте составила 0,6%, годовая замедлилась до 5,86%

Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд руб.

"АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41,3 тыс. Lada Granta для дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС

 "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41,3 тыс. Lada Granta для дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1559 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов