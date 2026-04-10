Гладков сообщил о пяти раненных в результате атак БПЛА

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области пять человек получили ранения в результате последних атак БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого - множественные осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии", - написал Гладков в мессенджере.

Здание коммерческого объекта получило повреждения.

В селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. Одного из пострадавших бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Второму оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

У села Красный Октябрь Белгородского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги. Лечиться он будет в областной клинической больнице.