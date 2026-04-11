Более 20 домов и 30 машин повреждены из-за взрыва на складе во Владикавказе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Жителям Владикавказа, чье имущество было повреждено в результате взрыва на складе, выплатят в общей сумме 8,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города в субботу.

"По предварительным результатам, от взрыва пострадало 25 частных домовладений, в которых проживает 74 человека. (...) Кроме того, в различной степени пострадало 30 автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцам наиболее поврежденных домов выплатят по 100 тыс. рублей из резервного фонда главы администрации Владикавказа. Жители, утратившие имущество первой необходимости, получат по 50 тыс. рублей.

В пресс-службе добавили, что организуют выплаты семьям погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что жильцы поврежденных домов получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, два человека погибли. В городе введен режим ЧС. Работы по разбору завалов на месте взрыва приостанавливали в пятницу из-за риска обрушения здания, в субботу утром работы возобновили.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

Задержаны подозреваемые - собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий.

Владикавказ Северная Осетия
