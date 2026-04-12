Минобороны сообщило, что до начала действия перемирия войска РФ улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска до начала действия перемирия с Украиной улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мачулища, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Светличное, Терновая и Графское Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинская армия потеряла на этих участках до 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка Харьковской области", - сообщило Минобороны.

По его данным, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили свыше 200 военных, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кондратовка, Новоселовка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению, армия Украины потеряла здесь более 145 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, три склада материальных средств и два склада горючего.

"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная организация в России - ИФ) и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Федоровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Гришино, Белицкого, Доброполье, Ленина и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства.

По словам военных, потери украинских сил в зоне действий группировки составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области, Долинка, Воздвижевка Зеленое и Ровное Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, армия Украины потеряла здесь до 300 военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе города Херсон. Уничтожены более 50 военнослужащих", - сказали в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что также армией Украины потеряны 28 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция и склад боеприпасов.