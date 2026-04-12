Военными РФ за сутки сбиты 134 украинских дрона

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 134 украинских беспилотника самолетного типа в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Также, как говорится в сообщении министерства, средствами противовоздушной обороны за это время сбиты шесть управляемых авиационных бомб.

По его данным, до начала действия режима прекращения огня (с 16:00 мск 11 апреля, длится до исхода дня 12 апреля) российской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по позициям украинских войск в 38 районах.