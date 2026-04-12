Путин отметил, что космический потенциал все активнее работает на экономику

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что космический потенциал страны активнее работает на экономику, безопасности и суверенитет России.

"Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства", - сообщил Путин, чьи слова зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Путин также заявил о динамичном развитии космической отрасли. "Наши ракеты-носители и корабли обеспечивают надежную работу международной космической станции. Совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка, создаются новые перспективные системы", - отметил он.

Владимир Путин
Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

 Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

"Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

 "Роскосмос" открыл на "Госуслугах" сервис подачи заявлений для кандидатов в космонавты

