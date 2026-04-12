Путин отметил, что космический потенциал все активнее работает на экономику

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что космический потенциал страны активнее работает на экономику, безопасности и суверенитет России.

"Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства", - сообщил Путин, чьи слова зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Путин также заявил о динамичном развитии космической отрасли. "Наши ракеты-носители и корабли обеспечивают надежную работу международной космической станции. Совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка, создаются новые перспективные системы", - отметил он.