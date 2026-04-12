Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на участке автодороги Ясные Зори - Октябрьский Белгородского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Медицинская помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Транспортное средство в результате атаки повреждено, добавил Гладков.