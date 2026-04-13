Мирная жительница пострадала в результате детонации БПЛА в Белгородской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В городе Грайворон Белгородской области после детонации дрона пострадал человек, повреждены два дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон в результате детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница", - написал Гладков в своем канале в Мах.

По информации губернатора, пострадавшая получила касательное осколочное ранение уха и баротравму.

"Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась", - добавил губернатор.

На месте атаки повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки.

Чуть позже Гладков сообщил о ранении бойца "Орлана" в Гравороне. Боец пострадал при отражении атаки дрона. Он получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и ног.