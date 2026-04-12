Над Белгородской областью за сутки уничтожено 37 дронов ВСУ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении около сорока украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 11 апреля по 07:00 12 апреля ликвидированы 37 беспилотников", - написал он в своем канале в Мах.

По данным Гладкова, дроны ликвидированы над тремя округами области.

Ранее губернатор сообщил, что два мирных жителя погибли при субботнем обстреле со стороны ВСУ в городе Шебекино.