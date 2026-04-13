Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о планах поддерживать прагматичные отношения с Россией. Он также сообщил, что Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в Евросоюз, но готов обсуждать кредит Киеву в 90 млрд евро. Мадьяр отметил, что страна продолжит закупать российскую нефть и надеется на снятие санкций ЕС против России после завершения украинского конфликта.

- Кремль не стал поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сославшись на то, что это недружественная страна, поддерживающая санкции против РФ.

- В Оманский залив зашли американский авианосец USS Abraham Lincoln и два ракетных эсминца. Это самый близкий к Персидскому заливу район, куда зашел американский авианосец впервые с начала военной операции против Ирана. Ранее Центральное командование США заявляло о введении с 17:00 по Москве блокады Ормузского пролива.

- Экс-сенатор Дмитрий Савельев приговорен к 10 годам колонии за попытку организации убийства, его соучастник Сергей Дюков получил 8 лет колонии. По данным следствия, Савельев решил заказать убийство предпринимателя Сергея Ионова из личной неприязни.

- Артем Чекалин - экс-супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) - получил семь лет колонии по делу о незаконном выводе средств за рубеж.

- Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении поправки, позволяющие использовать на выборах созданные с помощью ИИ изображения и голос кандидата.

- Международная федерация плавания восстановила в правах спортсменов из России и Белоруссии.

- Итальянец Янник Синнер снова стал первой ракеткой мира.