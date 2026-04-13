Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Заявления Петера Мадьяра после победы его партии на выборах в Венгрии, заход американского авианосца в Оманский залив, приговоры блогеру Артему Чекалину и экс-сенатору Дмитрию Савельеву

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о планах поддерживать прагматичные отношения с Россией. Он также сообщил, что Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в Евросоюз, но готов обсуждать кредит Киеву в 90 млрд евро. Мадьяр отметил, что страна продолжит закупать российскую нефть и надеется на снятие санкций ЕС против России после завершения украинского конфликта.

- Кремль не стал поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сославшись на то, что это недружественная страна, поддерживающая санкции против РФ.

- В Оманский залив зашли американский авианосец USS Abraham Lincoln и два ракетных эсминца. Это самый близкий к Персидскому заливу район, куда зашел американский авианосец впервые с начала военной операции против Ирана. Ранее Центральное командование США заявляло о введении с 17:00 по Москве блокады Ормузского пролива.

- Экс-сенатор Дмитрий Савельев приговорен к 10 годам колонии за попытку организации убийства, его соучастник Сергей Дюков получил 8 лет колонии. По данным следствия, Савельев решил заказать убийство предпринимателя Сергея Ионова из личной неприязни.

- Артем Чекалин - экс-супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) - получил семь лет колонии по делу о незаконном выводе средств за рубеж.

- Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении поправки, позволяющие использовать на выборах созданные с помощью ИИ изображения и голос кандидата.

- Международная федерация плавания восстановила в правах спортсменов из России и Белоруссии.

- Итальянец Янник Синнер снова стал первой ракеткой мира.

Новости по теме

Песков заявил, что опасность возобновления боевых действий в Иране не купирована

 Песков заявил, что опасность возобновления боевых действий в Иране не купирована

Пептидная онковакцина "Онкопепт" введена первому пациенту, переносимость хорошая

Россия получила запрос от Индонезии на импорт нефтепродуктов

Госдума изменит график работы

Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

 Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

 Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1633 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8993 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов