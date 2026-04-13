Песков ожидает негативного влияния блокады Ормузского пролива США на международные рынки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Блокада Ормузского пролива силами США продолжит негативно влиять на международные рынки, но многие детали этого решения пока неясны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал решение Вашингтона о блокаде Ормузского пролива силами США.