Поиск

Актер Артур Смольянинов заочно получил 8 лет колонии за фейки об армии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ) виновным в распространении фейков о российской армии и заочно приговорил его к 8 годам колонии общего режима.

Срок отбытия при этом будет отсчитываться с момента его экстрадиции или фактического задержания на территории РФ.

Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, "в период с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа", находясь за пределами Российской Федерации, осуществили видеозапись высказываний Смольянинова, в которых он сообщил заведомо ложную информацию об обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации жилого дома в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, повлекшем гибель мирных жителей".

В ведомстве уточнили, что в январе 2023 года запись интервью со Смольяниновым была размещена в открытом доступе на одном из видеохостингов.

Актер объявлен в международный розыск. Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

Артур Смольянинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
