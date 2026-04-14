Уголовное дело возбуждено после пожара на пороховом заводе в Казани

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после пожара на пороховом заводе в Казани, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Татарстану.

"14 апреля 2026 года на территории одного из казанских предприятий был зафиксирован пожар. (...) По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления, будет проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Ранее во вторник пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что на территории предприятия произошел пожар, повлекший за собой частичное обрушение конструкций. Причина происшествия носит техногенный характер.

"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - подчеркивали в пресс-службе главы республики.

Минздрав Татарстана сообщал, что предварительно, в результате инцидента пострадали два человека. Их в различной степени тяжести госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани.

Казанский пороховой завод - старейший в России. Предприятие выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.

Совбез РФ назвал острым и до конца не разрешенным вопрос по Ормузскому проливу

Что произошло за день: вторник, 14 апреля

Два человека, предварительно, пострадали при пожаре на пороховом заводе в Казани

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Главред телеграм-канала "Сапа" и полицейский задержаны по делу о взятке

Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

 Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

Программа поставок новых гражданских самолетов в РФ до 2035 г. требует более 3 трлн руб.

Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

 Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

Актер Артур Смольянинов заочно получил 8 лет колонии за фейки об армии

Минпросвещения поддерживает обязательные дежурства и уборку в школах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1656 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов