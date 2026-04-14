Уголовное дело возбуждено после пожара на пороховом заводе в Казани

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после пожара на пороховом заводе в Казани, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Татарстану.

"14 апреля 2026 года на территории одного из казанских предприятий был зафиксирован пожар. (...) По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления, будет проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Ранее во вторник пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что на территории предприятия произошел пожар, повлекший за собой частичное обрушение конструкций. Причина происшествия носит техногенный характер.

"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - подчеркивали в пресс-службе главы республики.

Минздрав Татарстана сообщал, что предварительно, в результате инцидента пострадали два человека. Их в различной степени тяжести госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани.

Казанский пороховой завод - старейший в России. Предприятие выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.