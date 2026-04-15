В РФ предложили предоставлять льготы получившим гражданство мигрантам лишь через некоторое время

Генпрокуратура России направила соответствующее предложение в Совет безопасности

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что надзорное ведомство предложило Совбезу установить для получивших гражданство мигрантов обязательный срок перед получением льгот и выплат, положенных россиянам.

"Мы направили в Совет безопасности предложения установить для такой категории лиц, принятых в гражданство, обязательный срок перед получением предусмотренных для граждан России выплат и льгот. Надеюсь, что с учетом мирового опыта они получат поддержку", - сказал Гуцан в среду, выступая с ежегодным докладом сенаторам в Совете Федерации.

По его словам, зачастую поведение мигрантов, их отношение к российским гражданам вызывают социальную напряженность.

Также, одним из факторов, создающих напряжение в обществе, выступают публикации СМИ о внеочередном получении многодетными семьями мигрантов субсидий на приобретение и строительство жилья, отметил генпрокурор.

"Местные жители, годами ожидающие получения квартир, воспринимают это как вопиющую несправедливость", - сказал Гуцан.

Он сообщил, что на конец 2025 года в России находилось 5,7 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом 835 тыс. человек пребывали в стране незаконно.