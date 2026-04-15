Последствия падения обломков БПЛА ликвидировали в Стерлитамаке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Завершены работы по ликвидации последствий падения фрагментов БПЛА на территорию одного из предприятий Стерлитамака (Башкирия), сообщил глава администрации города Эмиль Шаймарданов в среду.

"Последствия падения обломков ликвидированы", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Шаймарданов отметил, что экологи провели мониторинг качества атмосферного воздуха в городе с использованием передвижной экологической лаборатории. "Все измеренные параметры воздуха в Стерлитамаке в пределах нормы", - подчеркнул он.

Мэр Стерлитамака в ближайшее время намерен встретиться с семьёй погибшего. "Вместе с предприятием окажем родным всю необходимую помощь", - написал Шаймарданов.

Ранее сообщалось, что в среду днем несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий, возник пожар.

В результате атаки БПЛА погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий города.