Трамп заявил, что Китай согласился не поставлять вооружения Ирану

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что власти КНР решили не передавать вооружения Ирану.

"Они согласились не отправлять оружие в Иран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также, по словам американского лидера, США "на постоянной основе открывают Ормузский пролив", и Китай этому очень доволен. Президент заверил, что на такие меры он идет и ради КНР, и всего мира.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что его визит в мае в КНР пройдет хорошо, и председатель КНР Си Цзиньпин встретит его дружелюбно. "Мы работаем вместе очень искусно и хорошо", - добавил он.

Ранее в интервью Fox News Трамп утверждал, что просил Си Цзиньпина не поставлять оружие Ирану, и что Си Цзиньпин в ответном послании указал на отсутствие таких поставок.