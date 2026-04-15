Трамп заявил, что Китай согласился не поставлять вооружения Ирану

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что власти КНР решили не передавать вооружения Ирану.

"Они согласились не отправлять оружие в Иран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также, по словам американского лидера, США "на постоянной основе открывают Ормузский пролив", и Китай этому очень доволен. Президент заверил, что на такие меры он идет и ради КНР, и всего мира.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что его визит в мае в КНР пройдет хорошо, и председатель КНР Си Цзиньпин встретит его дружелюбно. "Мы работаем вместе очень искусно и хорошо", - добавил он.

Ранее в интервью Fox News Трамп утверждал, что просил Си Цзиньпина не поставлять оружие Ирану, и что Си Цзиньпин в ответном послании указал на отсутствие таких поставок.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Китай США
Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

 Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

Трамп заявил, что Китай согласился не поставлять вооружения Ирану

Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

 Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

ЕК выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные проекты

Трамп заявляет, что просил Си Цзиньпина не передавать оружие Ирану

Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

 Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

ЕК объявила о создании сервиса по проверке возраста при пользовании интернетом

США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

 США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

Что случилось этой ночью: среда, 15 апреля

Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1680 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов