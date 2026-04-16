Еще 16 регионам списали часть задолженности по бюджетным кредитам

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 16 регионам в общей сложности на 31 млрд рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает укреплять финансовые возможности регионов, которые активно реализуют у себя инфраструктурные проекты и формируют привлекательные условия для инвесторов", - сказал он.

Он отметил, что для них предусмотрено списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. "Сегодня мы поможем еще 16 субъектам Российской Федерации, сократим их долг в общей сложности на 31 миллиард рублей", - уточнил премьер-министр.

В список вошли регионы, направившие значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ, обновление общественного транспорта. Это республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области.

Списание позволит регионам высвободить дополнительные ресурсы на улучшение условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан, подчеркнул Мишустин.

ЖКХ Правительство Михаил Мишустин
Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

Вылов лососей в РФ 2026 году может снизиться на треть

Суд решил направить в ОАЭ запрос о наличии там имущества блогера Блиновской

