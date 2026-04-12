Экс-глава компании задержан по делу о гибели людей из-за прорыва плотины в Дагестане

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывшего генерального директора компании, которая эксплуатировала плотину в Дербентском районе Дагестана, задержали по делу о гибели людей из-за ее прорыва, сообщает пресс-служба СК РФ в воскресенье.

"В Республике Дагестан по уголовному делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей, задержан бывший генеральный директор коммерческой организации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант не обеспечил соблюдение требований безопасности, не организовал надлежащий контроль за техническим состоянием объекта и не принял меры по устранению выявленных нарушений.

В РоссииАрестован инженер по делу о прорыве плотины Геджухского водохранилища в ДагестанеЧитать подробнее

Как уточняется, подозреваемого задержали в рамках расследования уголовных дел по по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

10
Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 12 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан Геджухское водохранилище СКР
