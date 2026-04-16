Трамп надеется на быстрое соглашение между Израилем и Ливаном

По его словам, "Хезболла" будет соблюдать прекращение огня

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в течение ближайших недель ожидает достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном.

"Я думаю, мы достигнем соглашения (...). Это произойдет в течение следующей или двух недель", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

Говоря о возможной встрече премьера Израиля и президента Ливана, Трамп сказал, что "они, возможно, приедут в Белый дом через четыре или пять дней".

Американский лидер отметил, что ливанское правительство будет урегулировать вопросы с движением "Хезболла".

"Я думаю, что мы достигнем соглашения с Ливаном, и они займутся "Хезболлой", - добавил глава Белого дома.

На уточняющий вопрос журналиста о том, согласилось ли движение "Хезболла" на прекращения огня, Трамп ответил: "Они все дают согласие".

Ливан США Дональд Трамп
