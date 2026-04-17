Поиск

Суд в Новосибирске арестовал начальника ЗСЖД по делу о взятке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") Александру Грицаю, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Избрать Грицаю Александру Валерьевичу (...) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток до 16 июня 2026 года", - огласил решение судья Артем Хоменко.

Защита заявила, что будет обжаловать решение суда.

Грицай заявил журналистам, что виновным себя не считает. "Нет, не считаю", - ответил он журналистам после оглашения решения.

Начальник ЗСЖД предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года руководитель Западно-Сибирской железной дороги незаконно получил от одного из учредителей юридических лиц, занимающихся строительством железнодорожных путей и грузовыми перевозками, взятку деньгами и имуществом на общую сумму 50 млн рублей за общее покровительство и совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

Также в суде рассматриваются аналогичные ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух предполагаемых взяткодателей, они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Противоправные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Грицай возглавляет ЗСЖД с 2018 года.

Новосибирск РЖД Западно-Сибирская железная дорога
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

