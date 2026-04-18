Лавров отметил, что РФ зависит от поставок энергоресурсов в КНР, но заинтересована в них

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о зависимости РФ от поставок энергоресурсов в Китай, при этом отметил, что в целом по торговле у России и Китая практически паритет, страны являются друг для друга надежнейшими партнерами.

"С Китайской Народной Республикой, вы знаете, у нас очень сбалансированные отношения. Торговля практически паритетная с небольшим перевесом в пользу нашего экспорта. И это совсем не только и не столько нефть и газ", - сказал Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.

Как указал глава МИД РФ, в Китае плановая экономика, и "им важно знать, сколько будет стоить нефть через какой-то период времени". "Поэтому долгосрочные контракты - в отличие от европейцев, которым, судя по всему все равно - у них в приоритете", - сказал он.

"Да, мы зависим от поставок (Китаю - ИФ), но мы заинтересованы в этих поставках", - отметил Лавров, пояснив, что России "выгоднее с западной части Сибири переправлять газ в Китайскую Народную Республику". "Цены хорошие, покупатель надежнейший - никогда не бывает никаких сбоев, равно как и никогда не бывает никаких сбоев в наших поставках", - констатировал он.

В то же время, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, у России и Китая, помимо сотрудничества в области нефтегазовых поставок, есть "очень развитое сотрудничество по ядерной энергетике, по другим высоким технологиями - космос и многое-многое другое".

Кроме того, по словам Лаврова, дипломатия лидеров России и Китая в настоящее время находится "на высшем уровне". "И сейчас во время моей поездки в Пекин, на встрече с председателем Китайской Народной Республики, господин Си Цзиньпин подтвердил такой настрой. Я передал ему соответствующие настроения президента Путина", - сказал министр.

Говоря о том, почему Россия и Китая не военные союзники, Лавров отметил, что отношения двух стран "по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы". "Это записано в документе, который был одобрен, подписан лидерами Россия и Китая", - пояснил он.

"Это именно то ощущение, которое испытывают русские и китайцы как на уровне обменов между людьми во всех сферах, так и на уровне руководства", - заключил Лавров.

Китай МИД РФ Сергей Лавров Анталья Турция
