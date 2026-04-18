Аэропорты Вологды, Череповца и Ярославля возобновили прием и отправку рейсов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в субботу в аэропортах Вологды и Череповца (Вологодская область), сняты, сообщает Росавиация в мессенджере Max.

В сообщении отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Чуть позднее ведомство сообщило, что аэропорт Ярославля также вернулся к штатной работе.

Ранее в субботу сообщалось, что сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы, Саратова и Нижнего Новгорода. Также возобновили обслуживание рейсов шесть аэропортов Поволжья. Временные ограничения сняты и в аэропорту Кирова.