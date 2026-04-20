Суд в Курске приговорил уральца к 19 годам по делу о госизмене

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Курский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене жителю Свердловской области, сообщила пресс-служба судебной системы региона.

Подсудимый приговорен к 19 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тысяч рублей и ограничению свободы на 1,5 года.

Суд установил, что свердловчанин, выступая против политики, проводимой в России, заинтересовался идеологией украинского военизированного формирования, проникся этими взглядами и выразил сочувствие лицам, участвующим в боевых действиях на стороне этого объединения. Он через интернет сообщил представителям этого формирования о своем желании принять участие в их деятельности, направленной против безопасности России. Потом он вел переписку в мессенджере с представителем иностранной разведки. Во время командировки в Курскую область по заданию украинской разведки он собирал информацию о наиболее уязвимых объектах инфраструктуры, которые могли быть поражены БПЛА, и передавал сведения противной стороне.

Дело расследовалось по ст. 275 УК (государственная измена).

Курск Свердловская область Курская область Курский областной суд
