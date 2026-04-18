Самарский облсуд назначил 16,5 лет колонии признанному виновным в госизмене

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд вынес приговор обвиняемому в государственной измене за передачу секретных данных украинским спецслужбам, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в субботу.

Установлено, что в 2024 году мужчина связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил ему содействие в деятельности против России. Фигурант передал через интернет спецслужбам Украины данные о местонахождении одного из государственных аэродромов и спутниковые снимки местности.

Позже, по заданию представителя СБУ осужденный прибыл к аэродрому, сфотографировал его инфраструктуру, расположение, места стоянки техники и взлетно-посадочные полосы. Фотографии он сохранил для последующей передачи украинским спецслужбам.

Кроме того, в ходе обыска в квартире у него были обнаружены и изъяты осколочная граната и взрыватель.

Мужчина был признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

