Житель Камчатки получил 13 лет колонии строгого режима по делу о госизмене

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Камчатский краевой суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о госизмене, сообщает в понедельник пресс-служба краевого управления ФСБ.

"По ст. 275 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ, фигурант с 2002 года поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем правоохранительных органов Украины. Он передал через мессенджер сведения о нескольких российских военнослужащих. Также отправил фото техники, которую используют в зоне специальной военной операции.

Мужчина ранее неоднократно судим. В том числе на Украине - за заказное убийство сотрудника СБУ. Он участвовал в вооруженных конфликтах на территории стран ближнего зарубежья. При обыске у него изъяли охотничье ружье, травматический пистолет, боеприпасы, книги и документы по тактике боевых подразделений и методике ухода от полиграфа.

Уголовное дело возбудило и расследовало управление ФСБ по региону.

