Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей" - огласил решение судья во вторник.

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в РФ).

23 марта за неудаление информации мессенджер был оштрафован на 10,5 млн рублей.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.