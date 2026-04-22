Поиск

В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сызрани отменили все массовые мероприятия до конца недели из-за ночной атаки беспилотников на город, разрушением домов и гибелью людей, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели", - говорится в сообщении.

В ночь на 22 апреля город атаковали БПЛА. Повреждения получили два многоквартирных дома, в одном частично обрушился подъезд. Погибли женщина и ребенок.

Сызрань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

