В Астраханской области выплата военным контрактникам увеличена до 2,6 млн рублей

Региональная выплата не положена тем, кто заключает контракт будучи подозреваемым, обвиняемым или осужденным

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Астраханской области региональная выплата гражданам, заключившим контракт с Минобороны повышена на 500 тысяч рублей - до 2,6 млн рублей, сообщила пресс-служба губернатора после заседания областного правительства.

"По решению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, с 16 марта текущего года предоставляется денежная выплата в размере 2 600 000 рублей", - говорится в сообщении.

С учетом федеральной выплаты в размере 400 тысяч рублей общая сумма, выплачиваемая при заключении контракта в Астраханской области, составит 3 млн рублей.

Право на выплату получают при зачислении в одну из воинских частей Южного военного округа либо в воинские части, определенные заданием Генштаба Вооруженных сил.

Эта мера поддержки не распространяется на военнослужащих, которые на момент заключения контракта отбывали наказание в виде лишения свободы или были подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми либо осужденными.

С 9 февраля 2026 года размер региональной единовременной выплаты составлял 2,1 млн рублей, с учетом выплаты из федерального бюджета в размере 400 тысяч рублей общая сумма при заключении контракта в Астраханской области составляла 2,5 млн рублей.

Как напомнил министр соцразвития региона Антон Гудименко, в Астраханской области сформирована система поддержки участников СВО и их семей, состоящая из более чем 80 мер. Они оказываются в денежной форме, в виде льгот и преференций в сферах социального обслуживания, здравоохранения, трудоустройства, предпринимательства, образования, культуры и земельных отношений.

С начала 2026 года участники СВО могут заключить на особых условиях социальный контракт в целях осуществления предпринимательской деятельности. Размер единовременной выплаты составляет до 350 тысяч рублей. Она предоставляется на открытие или развитие своего дела.