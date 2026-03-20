В Астраханской области выплата военным контрактникам увеличена до 2,6 млн рублей

Региональная выплата не положена тем, кто заключает контракт будучи подозреваемым, обвиняемым или осужденным

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Астраханской области региональная выплата гражданам, заключившим контракт с Минобороны повышена на 500 тысяч рублей - до 2,6 млн рублей, сообщила пресс-служба губернатора после заседания областного правительства.

"По решению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, с 16 марта текущего года предоставляется денежная выплата в размере 2 600 000 рублей", - говорится в сообщении.

С учетом федеральной выплаты в размере 400 тысяч рублей общая сумма, выплачиваемая при заключении контракта в Астраханской области, составит 3 млн рублей.

Право на выплату получают при зачислении в одну из воинских частей Южного военного округа либо в воинские части, определенные заданием Генштаба Вооруженных сил.

Эта мера поддержки не распространяется на военнослужащих, которые на момент заключения контракта отбывали наказание в виде лишения свободы или были подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми либо осужденными.

С 9 февраля 2026 года размер региональной единовременной выплаты составлял 2,1 млн рублей, с учетом выплаты из федерального бюджета в размере 400 тысяч рублей общая сумма при заключении контракта в Астраханской области составляла 2,5 млн рублей.

Как напомнил министр соцразвития региона Антон Гудименко, в Астраханской области сформирована система поддержки участников СВО и их семей, состоящая из более чем 80 мер. Они оказываются в денежной форме, в виде льгот и преференций в сферах социального обслуживания, здравоохранения, трудоустройства, предпринимательства, образования, культуры и земельных отношений.

С начала 2026 года участники СВО могут заключить на особых условиях социальный контракт в целях осуществления предпринимательской деятельности. Размер единовременной выплаты составляет до 350 тысяч рублей. Она предоставляется на открытие или развитие своего дела.

Генштаб Минобороны Антон Гудименко Игорь Бабушкин Астраханская область
Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

 Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

 Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

 Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

Москва пока не сформулировала позицию по участию в созданном США Совете мира

Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

 Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 28 марта

Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

Что произошло за день: четверг, 19 марта

В Думу внесен проект о защите арестованных за рубежом россиян с помощью военных

Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

 Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 911 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8730 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
