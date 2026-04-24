В недопущении в РФ на АЭС катастроф, подобных чернобыльской, уверены 75% россиян

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (75%) считают, что современные атомные электростанции в РФ гарантируют безопасность населения и недопущение катастроф, подобных аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Противоположного мнения придерживаются 15% респондентов, оставшиеся 10% опрошенных затрудняются определиться со своей точкой зрения по данному поводу, показывают результаты исследования, опубликованные в пятницу на сайте организации.

Согласно опросу, 78% россиян с одобрением относятся к развитию атомной энергетики, о противоположном отношении говорит каждый восьмой (12%), оставшиеся 10% респондентов не знают, что сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 19 апреля 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.