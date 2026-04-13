Поиск

В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

Фото: Владимир Подоксенов/РИА Новости

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге подготовили новое соглашение о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), которое должны заключить со всеми тремя кикшеринговыми компаниями, сообщает пресс-служба мэрии.

"Важной мерой является (...) сокращение количества арендных СИМ в Екатеринбурге с 16,5 тысячи до 15 тысяч. По 5 тысяч на каждого оператора, представленного в городе", - говорится в сообщении.

Будут установлены дорожные знаки 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" в квадрате центральных улиц: Вайнера - Горького - Пушкина - Малышева.

В черте города предполагается закрепить максимальную скорость для электросамокатов в 20 км/ч. При этом с 10 до 13 увеличат число территорий с максимальной скоростью 15 км/ч, с трех до пяти - территорий, где разрешено ездить на СИМ со скоростью 10 км/ч.

В 13 местах будет запрещена парковка электросамокатов.

Количество зон, где использование СИМ полностью запрещено, вырастет до 22.

Первое соглашение мэрии с кикшеринговыми компаниями об ограничениях для электросамокатов было подписано в июне 2024 года.

Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

