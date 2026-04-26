Задержанный из-за повреждения контактной сети поезд в Севастополь прибыл на станцию

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Поезд №92 Москва - Севастополь, следовавший с задержкой на один час, прибыл в город, сообщили в воскресенье днем в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Отправление поездов из Крыма №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №92 Севастополь - Москва планируется по расписанию.

Ранее в воскресенье в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что пассажиры поезда №7 Санкт-Петербург - Севастополь, которые на пригородной станции были пересажены на автобусы, доставлены в город.

Как сообщалось, из-за повреждения контактной сети на участке под Севастополем, вызванного падением БПЛА, внесены изменения в движение пассажирских поездов, организован подвоз пассажиров автобусами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил об уничтожении 71 украинского БПЛА в ночь на воскресенье, в результате атаки повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. Погиб один человек.