Суд в Москве оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района признал американского разработчика игр и ПО Epic Games виновным в нарушении российского законодательства о персональных данных и назначил административный штраф в 2 млн рублей, сообщили в Мосгорсуде.

Epic Games признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП (Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Epic Games - американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и программного обеспечения. Компания известна по игровым сериям Gears of War, Unreal Tournament и Fortnite, а также как создатели игрового движка Unreal Engine.

